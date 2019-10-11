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11.10.2019 - 11:55 | | Ä°STANBUL (AA)

Potada derbi günü: Galatasaray DoÄŸa Sigorta-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan

Ligin 3. haftasÄ±nda yarÄ±n Galatasaray DoÄŸa Sigorta ile BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.Â

Potada derbi günü: Galatasaray DoÄŸa Sigorta-BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan

Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 3. haftasÄ±ndaki derbide Galatasaray DoÄŸa Sigorta ile BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta, yarÄ±n karÅŸÄ±laÅŸacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, saat 17.30'da baÅŸlayacak. MÃ¼sabaka, TRT Spor'dan canlÄ± yayÄ±mlanacak.

Sezona baÅŸkent deplasmanÄ±nda TÃ¼rk Telekom karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yenilgiyle baÅŸlayan Galatasaray DoÄŸa Sigorta, 2. haftada konuk ettiÄŸi BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldÄ±.

Ligin ilk haftasÄ±nda BahÃ§eÅŸehir Koleji'ni yenerek sezona galibiyetle baÅŸlayan BeÅŸiktaÅŸ Sompo Sigorta ise 2. haftada aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Anadolu Efes karÅŸÄ±sÄ±nda sahadan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geÃ§en sezon ligde yapÄ±lan iki maÃ§Ä± da Galatasaray DoÄŸa Sigorta kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki ekip, son olarak eylÃ¼l ayÄ±nda dÃ¼zenlenen TÃ¼rkiye Basketbol AntrenÃ¶rleri DerneÄŸi Mehmet Baturalp TurnuvasÄ±'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸ, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar parkeden 68-67 galip ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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