Potada haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi'ne 15. hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta müsabakaları yapılacak.
ING Basketbol Süper Ligi'ne 15'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın: 15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)
17.30 OGM Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ankara)
17.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
20.00 TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)
5 Ocak Pazar: 13.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)
15.15 Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
17.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün: 18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Adana Atatürk)
Yarın: 13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)
13.30 Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara)
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)
5 Ocak Pazar: 13.00 Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)