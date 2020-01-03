Potada haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 15'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 13'üncü hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın: 15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

17.30 OGM Ormanspor-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ankara)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

5 Ocak Pazar: 13.00 Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu)

15.15 Darüşşafaka Tekfen-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

17.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Sigortam.net İTÜ Basket (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün: 18.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Adana Atatürk)

Yarın: 13.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

13.30 Çankaya Üniversitesi-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Fenerbahçe Öznur Kablo (Elazığ İl Özel İdare)

5 Ocak Pazar: 13.00 Beşiktaş TRC İnşaat-Samsun Canik Belediyespor (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)