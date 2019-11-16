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16.11.2019 - 11:39 | | Ä°STANBUL (AA)

Potada millilerin konuÄŸu Litvanya

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA 2021 KadÄ±nlar Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri'nde yarÄ±n Mersin'de parkeye Ã§Ä±kacak.Â

Potada millilerin konuÄŸu Litvanya

A Milli KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA 2021 Avrupa ÅžampiyonasÄ± Elemeleri E Grubu'nun ikinci haftasÄ±nda yarÄ±n Litvanya'yÄ± konuk edecek.

Mersin'deki Servet TazegÃ¼l Spor Salonu'nda oynanacak maÃ§ saat 17.30'da baÅŸlayacak.

Gruptaki ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda SÄ±rbistan'a 59-56 maÄŸlup olan ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, ilk mÃ¼sabakasÄ±nda Arnavutluk'u 108-43'lÃ¼k skorla farklÄ± geÃ§en Litvanya ile karÅŸÄ±laÅŸacak.

Ä°lk hafta sonunda grupta Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alan milliler, seyircisinin de desteÄŸiyle rakibini maÄŸlup ederek ilk galibiyetini almak istiyor.

Grubun diÄŸer maÃ§Ä±nda Arnavutluk, Durres kentinde SÄ±rbistan'Ä± aÄŸÄ±rlayacak.

Elemelerin statÃ¼sÃ¼

Elemelerde 33 takÄ±m, 9 grupta mÃ¼cadele edecek.

AltÄ± grupta dÃ¶rder takÄ±m, 3 grupta Ã¼Ã§er ekibin yer alacaÄŸÄ± elemeler, bu sene 14 ve 17 KasÄ±m, 12 ve 15 KasÄ±m 2020, 4 ve 7 Åžubat 2021 tarihlerinde olmak Ã¼zere 6 maÃ§ gÃ¼nÃ¼nde tamamlanacak.

GruplarÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± alacak 9 takÄ±m ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacaÄŸÄ± 14 Ã¼lke, turnuvaya katÄ±lma hakkÄ± kazanacak.

Ev sahipleri Fransa ve Ä°spanya ise turnuvaya doÄŸrudan katÄ±lacak.

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