Pozisyon hatası!

CELAL UMUT EREN

Cim-Bom, 7 lig karşılaşmasında sadece 9 net gol pozisyonu bulabildi. Şampiyonlar Ligi’nde de 2 maçtan üç gol pozisyonu çıkaran Aslan’ın bu durumu puan cetveline de yansıdı. Aslan ligde 10 puanla 10. olurken, Avrupa’da ise gol atamadı, 5 puan kaybetti

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde istikrarsız sonuçlar alarak sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu sezon hücum etkinliğinde sınıfta kaldı.

Radamel Falcao transferi başta olmak üzere Andone, Feghouli, Ryan Babel, Belhanda, Adem Büyük gibi ileri uçta önemli alternatifleri olan Aslan, buna karşın verimli olamadı. Ligde 7 haftada, Şampiyonlar Ligi’nde de 2 karşılaşmada etkin olamayan Aslan’ın bu durumu rakamlarla açık seçik görüldü. OPTA’nın rakamlarına göre, Süper Lig’de ilk 7 haftada en az gol pozisyona giren iki takımdan biri Galatasaray oldu.



Cim-Bom, 7 maçta 9 net gol pozisyonu bulabildi. Sarı-kırmızılılardan bu alanda daha kötü olan tek takım, 8 pozisyonla Ankaragücü.. Fatih Terim’in öğrencileri, 7 haftada 6 gol atarken, son 2 haftayı boş geçti. Galatasaray ligde 10 puanla 10. sırada kaldı. Şampiyonlar Ligi’nde de 2 maçta 3 net pozisyonu bulabildi ve rakip kalelere hiç gol atamazken, toplamda 1 puan aldı. Ryan Babel, 9 resmi maçta 2 gol atarken, Falcao, 4 maçta 1 gol buldu. Bir diğer forvet Adem Büyük de 7 maçta 1 golde kalırken, Andone henüz golle tanışamadı.



9 resmi maç hesaba alındığı maç başına gol pozisyonu ortalaması 1.3’de kaldı, ligde ise 7 maçta bu rakam 0.7’ye kadar indi. Ligde gol ortalaması maç başına 0.9’a düşen Cim Bom, Şampiyonlar Ligi’nde de 2 maçta maç başına 0.6’lık gol pozisyonu ortalamasına sahip.