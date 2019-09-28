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HaberlerGalatasarayPrekazi bildi! Belhanda maskeyi çıkardı...
28.09.2019 - 21:03 | | Celal Umut Eren/Skorer

Prekazi bildi! Belhanda maskeyi çıkardı...

Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Belhanda, derbide tedbir amaçlı olarak sahaya maskeyle çıktı. Oyunu geniş açıdan göremeyen G.Saraylı yıldız 43. dakikada maskeyi çıkardı. G.Saray'ın efsane oyuncusu Prekazi maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Belhanda bence maç sırasında maskesinden sıkılıp, onu çıkartacak. Sonucu ne olursa olsun" demişti. Ancak Faslı oyuncu ikinci yarıya yine maskeyle başladı.

Prekazi bildi! Belhanda maskeyi çıkardı...

Kasımpaşa maçında çenesi kırılan ve Fenerbahçe derbisine kadar hazırlanan Younes Belhanda sahaya maskeyle çıktı.

Faslı futbolcu sağlık ekibinin onayı ve Fatih Terim'in de isteğiyle ilk 11'deki yerini aldı. İlk 43 dakika maskeyle oynayan Belhanda'nın zorlandığı görüldü.
Tecrübeli oyuncu özellikle çevre kontrolü ve oyunu geniş açıdan görememesinden dolayı kızdı ve maskeyi çıkardı.

Çenesinde kırık olan yıldız oyuncu risk aldı. Sağlık ekibi de olayı yakından takip etti.

G.Saray'ın efsane oyuncusu Prekazi maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Belhanda bence maç sırasında maskesinden sıkılıp, onu çıkartacak. Sonucu ne olursa olsun" demişti.

İkinci yarıda maskeyi taktı

Ancak Faslı oyuncu ikinci yarıya yine maskeyle başladı.

 

 

 

 

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