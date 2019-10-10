Premier Çağlar

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü başarılı performansını rekabetçi yapısına borçlu olduğunu söyledi.



Leicester City’nin sezon başında 70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United’a sattığı Harry Maguire’in boşluğunu dolduran ve ortaya koyduğu futbolla büyük övgü alan Çağlar, bu sezon takım halinde iyi olduklarının altını çizdi. 23 yaşındaki ay-yıldızlı futbolcu, “Dünyanın en pahalı savunma oyuncusu Harry Maguire’in yerine oynamak baskı yaratabiliyor. Ancak büyük futbolcular büyük rekabetlerle oynamalı. Premier Lig’de oynamak zaten bir baskı getiriyor futbolcuya” diye konuştu.



İngiliz futbol efsanesi ve yorumcu Gary Lineker’in kendisine yönelik övgülerinden gurur duyduğunu aktaran Çağlar, EURO 2020 elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacakları maçları da değerlendirdi. Öncelikle Arnavutluk maçını kayıpsız geçmek istediklerinin altını çizen başarılı savunmacı, “Arnavutluk son maçta İzlanda’yı yendi. Kuvvetli bir ekip. Arnavutluk’u yenmeden Fransa maçında odaklanmak profesyonellik dışı olur. Çok güzel bir ortamımız var. Önümüzdeki maçlarda en güzel sonuçları alarak EURO 2020’ye gideceğimizi düşünüyorum” yorumunu yaptı.