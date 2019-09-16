Premier Lig'de canlı bahis heyecanı Misli.com'da

ASTON VILLA – WEST HAM

PREMIER LİG MÜCADELESİNE MİSLİ.COM’DA CANLI OYNA!

Premier Lig’de 5. hafta Villa Park’ta oynanacak maçla tamamlanıyor. Bu sene lige yükselen Aston Villa, Everton maçı haricinde diğer maçlardan puansız ayrıldı. West Ham ise ilk iki haftadan sonra Watford ve Norwich galibiyetleriyle kendine geldi. Ev sahibinde Targett, Chester, Kodjia ve Trezeguet sakatlıkları nedeniyle forma giymezken, konuk tarafta Antonio ile Reid eksikler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Aston Villa, Premier Lig’de oynadığı son 17 maçta sadece 4 puan alabildi.

West Ham ve Aston Villa arasında oynanan son 6 lig maçının 5’inde karşılıklı goller olmadı.

Aston Villa ve West Ham arasında oynanan son 6 lig maçı berabere bitti.

West Ham son 10 maçın 8’inde ilk golü atan taraf oldu.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com’dan bu maça bahis oynayan üyelerin bu mücadele için öncelikli tercihleri “Karşılıklı Gol Var” ve “Toplam Gol 2-3” yönünde.

Misli.com’dan Canlı İddaa da oynayabileceğiniz mücadele için öne çıkan bahislerde ise “Sıradaki gol” ve “ “Ev sahibi/Deplasman Alt/Üst gol” yer alıyor.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Bu sezon ilk 8 için en büyük adaylarımdan biri West Ham. Pellegrini yönetiminde bu kadroyla başarabilecek güçteler. Man City karşısında 5-0’lık ağır yenilgiyle başlamış olsalar da sonrasındaki 3 maçta 7 puan aldılar. Michail Antonio’nun sakatlığı şu an için önemli talihsizlik ancak Haller gibi golcünün gelişi hem Arnautovic’in yokluğunu aratmadı, hem de adaptasyon hızlı oldu. Geçen sezon Yarmolenko’dan uzun süre faydalanamamışlardı. Bu sezon o da döndü. Lanzini formda. Kevin de Bruyne’den sonra en çok pozisyon(14) yaratan oyuncu oldu.Aston Villa aslında ligin ilk maçında Tottenham önünde iyi başlayanlardan. Uzun süre önde götürüp kaybetti. Ardından Bournemouth’a kaybettiler fakat Everton galibiyeti önemliydi. Palace deplasmanında ise hakem mağduru oldular. Son saniyedeki bariz golleri verilmedi.1-1 ile 1 puan alacaklardı. Bu sezon Premier Lig'de en fazla faule maruz kalan iki oyuncu Aston Villa’dan John McGinn(15) ve Jack Grealish (13). Bu anlamda eğer canlı bahiste kart seçenekleri açılırsa 3.5 üst düşünülebilir. Trezequet’in yokluğu Villa için önemli. Haftanın sonucu tahmin açısından zor maçlarından biri. 2,3 gol ideal. Skor tahminim 1-1.