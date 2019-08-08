Premier Lig'in bir maçı 9 milyon 400 bin euro

Uzun bir yaz tatilinin ardından futbol sezonu yeniden başlıyor. Futbolseverler, lig maçlarını heyecanla beklerken KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginin yayın hakları ve değerini analiz etti. Araştırmaya göre; 8 milyar 900 milyon euroluk değeriyle dünya pahalı ligi konumundaki Premier Lig'in 200 maçlık yayın hakları 1 milyar 884 milyon euroya alıcı buldu. Tek maçın değeri 9 milyon 400 bin euro olurken, Premier Lig'de kalan 180 maç ise ekstra yayın bedeliyle satılıyor.

Bundesliga ve Ligue 1 yanına bile yaklaşamadı

Premier Lig'i yayın haklarında Almanya Bundesliga takip ediyor. 4 milyar 200 milyon euro değerinde olan Bundesliga'nın 306 maçlık yayın hakları 1 milyar 160 milyon euroya satıldı. Bundesliga'daki tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin euro… Yayın haklarında üçüncü sırada Fransa Ligue 1 yer aldı. 3 milyar euroluk değeriyle dünyanın en pahalı beşinci ligi olan Fransa Ligue 1'in 380 maçlık yayın hakları 1 milyar 153 milyon euroya alıcı bulurken, tek maçın değeri 3 milyon euro oldu.

Süper Lig'in tek maçı 1 milyon 330 milyon dolar

Bu üç büyük ligi 1 milyar 140 milyon euroluk yayın hakkıyla İspanya La Liga takip ederken, 973 milyon euroluk yayın hakkıyla İtalya Serie A dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin en büyük ligi olan Süper Lig'in 306 maçlık yayın hakları ise 410 milyon dolara satılırken, tek maçı değer 1 milyon 330 bin dolar oldu.

Premier Lig takımları istediği oyuncuyu alabilir

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Premier Lig'de sahaya çıkmak tüm oyuncuların hayalidir. Dünyanın en iyi oyuncularının oynadığı Premier Lig'in en pahalı lig olması kadar normal bir şey olamaz. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise Premier Lig'in rakipleriyle olan farkı… Premier Lig kulüpleri elde ettiği gelirlerle diğer liglerdeki rakiplerine adeta fark atıyor. Premier Lig’de bir maçı izlemenin bedeli 9 milyon 400 bin euro. Bu da takımlara büyük rahatlık sağlıyor. Para konusunda çok rahatlar ve istedikleri oyuncuları çok rahat bir şekilde alabiliyorlar'' dedi.

İşte Avrupa'nın beş büyük ligin yayın hakları:

LİG TOPLAM MAÇ YAYIN HAKKI DEĞERİ (€) TEK MAÇ DEĞERİ (€) Premier Lig 200 1 milyar 884 milyon 9 milyon 400 bin Bundesliga 306 1 milyar 160 milyon 3 milyon 800 bin Ligue 1 380 1 milyar 153 milyon 3 milyon La Liga 380 1 milyar 140 milyon 3 milyon Serie A 380 973 milyon 2 milyon 600 bin

İşte Avrupa'nın en değerli beş ligi: