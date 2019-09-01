Problem başkan!

CELAL UMUT EREN

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı orta saha için artık resmi açıklama planlıyor ancak Marsilya Başkanı her gün yeni bir zorluk çıkarıyor.

İlk 2 teklifi ekonomik gerekçelerle reddeden Eyraud, şimdi de peşin para konusunda ısrar ediyor, zorlu bir süreç yaşatıyor.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Luiz Gustavo konusunda artık sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe’nin orta sahaya takviye olarak çok istediği Brezilyalı yıldız için görüşmeler son sürat devam ediyor.

Sportif Direktör Damien Comolli’nin bizzat yönettiği transfer sürecinde Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud öne çıkan isim oldu. 1 aydır devam eden süreçte 2 farklı teklif öneren Fenerbahçe, Marsilya’nın başkanını bir türlü geçemedi, bu da transferin gecikmesinin en önemli nedeniydi.

4.5 milyon euro ile başlayan teklif sürekli artmak zorunda kaldı. Şu anda 6.5 milyon euroya dayanan teklif için bir ara 7 milyon euro bile konuşuldu. Başkan Ali Koç’un da gözetiminde devam eden süreçte son olarak ‘peşin para’ krizi patlak verdi.

Jacques-Henri Eyraud, 10 milyon eurodan açtığı kapıyı daha sonra 8 milyon euroya indirmeye razı oldu. En son olarak iki kulüp ufak detayları da aşarak prensipte anlaşma sağladı. Ancak bu sefer taksit mi yoksa peşin mi konusu gündeme geldi.

Fransız başkan, transferde peşin para istediklerini ve taksitlendirme seçeneğine yanaşmadıklarını aktardı. Bu cevap sonrası ister istemez görüşmeler yine tıkandı. 2 kez teklif redden Eyraud, şimdi de peşin para isteğiyle görüşmeleri zorladı.



Gergin bekleyiş

Gustavo’nun Fenerbahçe’de oynama talebine rağmen orta yolun bulanamaması moralleri bozuyor. Artık transfer döneminin bitmesine saatler kala resmi açıklamanın gelmesi beklense de gergin bir bekleyiş meydana çıkıyor.