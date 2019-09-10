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HaberlerGalatasarayProtesto hazırlığı
10.09.2019 - 08:00

Protesto hazırlığı

Galatasaray Lisesi’ne Fenerbahçeli olduğu bilinen Vahdettin Engin’in atanmasına tepkiler devam ediyor.

Protesto hazırlığı

Galatasaray Lisesi’ne Fenerbahçeli olduğu bilinen Vahdettin Engin’in atanmasına tepkiler devam ederken, yarın lisede yapılacak Divan Kurulu’nda bu durumun protesto edilebileceği ifade edildi. Eylül ayı Olağan Divan toplantısına katılımın yoğun olacağı ve Engin’in göreve gelişi konusunda üyelerin söz alarak bu duruma tepki göstereceği öğrenildi. Divan gündeminde, katılımcılara söz verilmesinin ardından mali tabloların yönetim ve denetim kurullarınca sunumu yapılacak.

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