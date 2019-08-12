12.08.2019 - 00:06| AA
PSG 3 puanÄ± 3 golle aldÄ±
Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun ilk haftasÄ±nda Nimes'i 3-0 yendi.Â
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son ÅŸampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), 2019-2020 sezonunun ilk haftasÄ±nda Nimes'i 3-0 yendi.Â
Ligin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ haftasÄ±, son 7 sezonun 6'sÄ±nda ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan Paris Saint-Germain ile Nimes arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmayla sona erdi. PSG, seyircisi Ã¶nÃ¼nde oynadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadeleyi, Cavani'nin 24 (penaltÄ±dan), Mbappe'nin 57 ve Di Maria'nÄ±n 69. dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle 3-0 kazandÄ±.Â
Ä°lk maÃ§larÄ±nÄ± 3-0 kazanan Olympique Lyon ve PSG, puan tablosunun zirvesinde yer aldÄ±.