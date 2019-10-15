PSG-Ben Arfa davasında kritik gelişme

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Fransız yıldız Hatem Arfa'nın eski kulübü Paris Saint Germain ile olan davası sürüyor. Çarşamba günü görülecek duruşma, davanın seyri açısından büyük önem taşıyor

Ne olmuştu?

Yıldız futbolcu 2016-2018 yılları arasında PSG'nin formasını giymişti. İki yılın ardından serbest bırakılan Ben Arfa, sözleşmesinde yer alan primler ve tazminat hakkı olan 7-8 milyonluk rakamı Fransız ekibinden talep etmişti.

Bu konuda ödeme yapılmadığını ve kendisinin engellediğini düşünen tecrübeli futbolcu konuyu yargıya taşımış ve kulüple davalık olmuştu.

Geçtiğimiz Nisan ayında görülen ilk davada anlaşma sağlanamazken taraflar yeniden bir araya gelecek. Herhangi bir kararın çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu...

PSG, Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor.