‘PSG biletleri iptal ediyor’ iddiası

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Son dönemde siyasi ve diplomatik konularda yaşanan gerginlikler ve bunların en son Fransa-Türkiye maçına da yansıdığını belirten Fransız basını, bu karşılaşma için ev sahibi ekibin önlem alma peşinde olduğunu yazdı.

‘Galatasaray maçı için PSG’den dev karar’ başlığıyla yayınlanan haberde Paris Saint Germain’in 11 Aralık’ta oynanacak karşılaşmada herhangi bir taşkınlık yaşanmasını istemediği bildirilerek ‘Paris kulübü, Fransa’daki Türk taraftarlar tarafından satın alınan biletlerin iptal edilmesi süecinde’ ifadeleri kullanıldı.

Stade de France’ta oynanan iki ülkenin milli takımları arasındaki maçta konuk ekip taraftarlar tarafından yapılanların bunu tetiklediği savunuldu. Fransa’daki Galatasaraylıların bu yönde şikayetlerine yer verilen haberde, bu bilginin kesin olarak doğrulanması durumunda, skandal bir durum yaşanacağı değerlendirmesi yapıldı.

Fransa'daki Galatasaray taraftarlarının sosyal medya hesapları üzerinden PSG kulübünü etiketleyerek yaptıkları paylaşımlara da yer verilen haberde, ayrımcılık yapıldığı yönündeki ithamlarına da yer verildi. Ayrımcılık karşıtı maddeleri bulunan UEFA'nın konuyla ilgili nasıl bir tutum alacağı merak konusu oldu.