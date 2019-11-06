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06.11.2019 - 18:23 |

PSG Club Brugge ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı A Grubu'nda bu akşam Fransız devi PSG, güçlü Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen ve sarı kırmızılı temsilcimizi de yakından ilgilendiren PSG Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

PSG Club Brugge ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

PSG CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

PSG Club Brugge maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD2 ekranlarından canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Ander Herrera; Choupo-Moting, Icardi, Di María.

Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Sobol; De Ketelaere, Rits, Vanaken; Diatta, Bonaventure, Tau. 


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