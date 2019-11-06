PSG Club Brugge ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek?

PSG CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



PSG Club Brugge maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD2 ekranlarından canlı yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



PSG: Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Verratti, Marquinhos, Ander Herrera; Choupo-Moting, Icardi, Di María.



Club Brugge: Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Sobol; De Ketelaere, Rits, Vanaken; Diatta, Bonaventure, Tau.





