Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon A Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray, gruptaki 6. ve son maçında Fransız devi Paris Saint Germain'le kozlarını paylaştı. Fransa'daki Parc des Princes'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 5-0 kaybetti.

PSG'de golleri 33. dakikada Icardi, 35. dakikada Sarabia, 47. dakikada Neymar, 63. dakikada Mbappe ve 84. dakikada penaltıdan Cavani kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray 2 puanla grubu son sırada tamamladı. PSG ise 16 puanla gruptan lider çıktı.

STAT: Parc Des Princes

HAKEMLER: Istvan Kovacs, Florin Marinescu, Ovidiu Artene

PARIS SAINT-GERMAIN: Rico- Kouassi (Dk. 76 Verratti), Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Paredes, Sarabia, Bernat (Dk. 75 Kehrer), Neymar, Mbappe, Icardi (Dk. 68 Cavani)

GALATASARAY: Muslera- Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri (Dk. 41 Selçuk İnan), Lemina, Nzonzi (Dk. 72 Şener Özbayraklı), Belhanda, Ömer Bayram, Emre Mor (Dk.62 Falcao)

GOLLER: Dk. 32 Icardi, Dk. 35 Sarabia, Dk. 47 Neymar, Dk. 63 Mbappe, Dk. 84 (P) Cavani (Paris Saint-Germain)

SARI KARTLAR: Kurzawa (Paris Saint-Germain) Belhanda, Nzonzi, Falcao, Muslera, Selçuk İnan, Lemina (Galatasaray)

Maçtan dakikalar

4. dakikada PSG gole yaklaştı. Bernat'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Sarabia topa gelişine vurdu ve sağ üst köşeye giden topu kaleci Muslera kurtardı.

20. dakikada orta alanda aldığı topla hareketlenen Lemina ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada PSG 1-0 öne geçti. Neymar'ın ara pasıyla ceza sahası içerisine giren Mbappe'nin pasında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlığı filelere bıraktı.

35. dakikada PSG farkı ikiye çıkardı. Neymar'ın pasıyla sağ çizgide topla buluşan Sarabia'nın uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Paris Saint-Germain'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46ncı dakikada topla birlikte sol çaprazdan ceza sahası içine giren Mbappe, pasını geriden gelen Neymara çıkardı. Bu oyuncunun yerden sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

63üncü dakikada PSG 4üncü golü buldu. Neymarın ara pasıyla ceza sahası içinde kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Mbappenin plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-0.

82nci dakikada PSG penaltı kazandı. Verrattinin ara pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Mbappe, Donkun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

84üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Cavani, topla kaleciyi farklı köşelere yollayarak farkı 5e çıkardı: 5-0.

PSG, karşılaşmadan 5-0lık galibiyetle ayrıldı.

Falcao bekledi Emre Mor oynadı

Galatasaray'da PSG maçında forvet olarak Emre Mor tercih edildi. Cim-Bom'da golcülerin yaşadığı sakatlık problemleri Paris deplasmanında Teknik Direktör Fatih Terim'i zorda bıraktı.



Terim, Falcao'nun da hazır olmaması yüzünden Emre Mor'u ilk 11'de sahaye sürdü. Sarı-kırmızılılarda Andone, Babel ve Adem Büyük sakatlıkları yüzünden Paris'e getirilmemişti. Teknik Direktör Fatih Terim, U-19 Takımı'ndan Erencan Yardımcı ile Yunus Akgün'ü de kadrodaki eksikler yüzünden kadroya dahil etti.

Mariano sürprizi

Galatasaray'da Alanyaspor maçında kötü bir oyun ortaya koyan ve kesilmesi beklenen Mariano'dan vazgeçilmedi.

Beklentilerin Paris maçıyla beraber Şener Özbayraklı'nın forma giymesi şeklindeydi.

Gençler tek golle yenildi

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U-19 Takımı Paris Saint Germain'e 1-0 yenilerek grubu son sırada tamamladı.