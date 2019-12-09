PSG Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

PSG Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Devler liginde son olarak Club Brugge ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, Fransa'da PSG karşısında ilk 3 puanını arayacak. İşte zorlu maçla ilgili ayrıntılar...



PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



PSG: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.



Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.





