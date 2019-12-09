09.12.2019 - 19:02 |
PSG Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? GS maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon A Grubu'nda ülkemizi temsil eden Galatasaray, gruptaki 6. ve son maçında Fransız devi Paris Saint Germain'le kozlarını paylaşamaya hazırlanıyor. Kazanması ya da berabere kalması halinde Avrupa Ligi'ne katılma ihtimali bulunan Cimbom'da moraller yerinde. Peki PSG Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
PSG Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Devler liginde son olarak Club Brugge ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, Fransa'da PSG karşısında ilk 3 puanını arayacak. İşte zorlu maçla ilgili ayrıntılar...
PSG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.