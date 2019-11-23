Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasÄ±nda Lille'i 2-0 yendi.Â

Milli futbolcu Zeki Ã‡elik'in ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 14. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Lille, Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden PSG'ye konuk oldu.Â

Ev sahibi takÄ±m, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± gollerle Lille'i 2-0 maÄŸlup etti. Bu sonuÃ§la lider PSG, puanÄ±nÄ± 33'e yÃ¼kseltirken, Lille 19 puanla averaj farkÄ±yla 7. sÄ±raya geriledi.Â

Zeki Ã‡elik, karÅŸÄ±laÅŸmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf YazÄ±cÄ± oyuna 78. dakikada girdi.

Club Brugge, evinde kazandÄ±

Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mÃ¼cadelesinde evinde Oostende'yi aÄŸÄ±rladÄ±. Ev sahibi ekip Mats Rits'in 29. ve Siebe Schrijvers'in 47. dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle mÃ¼cadeleden 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

Club Brugge, Åžampiyonlar Ligi gruplarÄ±nÄ±n 5. haftasÄ±nda 26 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Galatasaray ile Ä°stanbul'da karÅŸÄ±laÅŸacak.