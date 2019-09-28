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28.09.2019 - 20:41 | | AA

PSG, Neymar ile kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'den Galatasaray'ın Paris Saint-Germain (PSG), Bordeaux'yu 1-0 yendi.

PSG, Neymar ile kazandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Bordeaux'yu 1-0 yendi.

Ligue 1'in 8. haftasında PSG, deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı. Paris ekibi, Neymar'ın 70. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı. 

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü sahasında PSG'yi ağırlayacak.

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