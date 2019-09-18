PSG-Real Madrid maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

PSG-Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubunda oynanacak müsabaka dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından takip edilecek. Tarihlerinde Avrupa Kupalarında 9. kez karşı karşıya gelecek olan iki takımın mücadelesinde istatistikler Real Madrid'i işaret ediyor. PSG, Real Madrid'e karşı oynadığı son 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. İki kez beraberlik olan Fransız temsilcisi İspanyol devi Real Madrid karşısında çıktığı 5 maçın 3'ünü ise kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Parc des Princes'te oynadığı son 21 maçta yenilmeyen PSG bu maçların 15'inde galip gelirken 6 kez ise beraberlikle sahadan ayrıldı. PSG, grup maçlarında iç sahada oynadığı maçlarda son mağlubiyetini 2004 yılında aldı.

PSG-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

PSG-Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 HD ekranından naklen yayınlanacak. Mücadelede İngiliz hakem Anthony Tyalor düdük çalacak.