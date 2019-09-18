PSG - Real Madrid: 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı grubun iki favori takımı PSG-Real Madrid Paris'te karşı karşıya geldi

Parc des Princes'de oynanan ve hakem Anthony Taylor yönettiği mücadeleye PSG fırtına gibi başladı. Henüz 14. dakikada sahneye çıkan Di Maria takımını 1-0 öne geçirdi. 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Arjantinli yıldız farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 35. dakikada ise Bale, PSG ağlarını havalandırsa da VAR'a giden hakem golcü iptal etti. 90+1'de ise Meunier maçın fişini çeken golü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3-0 galip ayrılan Fransız devi PSG gruba 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Parc des Princes'te oynadığı son 21 maçta yenilmeyen PSG bu maçların 15'inde galip gelirken 6 kez ise beraberlikle sahadan ayrıldı. PSG, grup maçlarında iç sahada oynadığı maçlarda son mağlubiyetini 2004 yılında aldı.