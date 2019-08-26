Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçePSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok
26.08.2019 - 18:20| AA

PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok

PSG'nin Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Kylian Mbappe ve Edinson Cavani yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.

PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germainli (PSG) oyuncular Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalacak.

PSG Kulübü, Toulouse'u 4-0 yendikleri maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe'nin 4, kalçasından sakatlık yaşayan Cavani'nin ise 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu. 

Toulouse karşısında Uruguaylı Cavani 15. dakikada, Fransız Mbappe ise 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

 

Karaman: "Bizim görmemiz gereken Galatasaray'ın gücüdür"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Beşiktaş - Rizespor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Yusuf'un takımı Lille, Renato Sanches'i transfer etti

Yusuf'un takımı Lille, Renato Sanches'i transfer etti

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi kura çekilişi ne zaman?

Semih Kaya, Maccabi'ye doğru

Semih Kaya, Maccabi'ye doğru

Sıradaki Haber