26.08.2019 - 18:20| AA
PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok
PSG'nin Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Kylian Mbappe ve Edinson Cavani yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Toulouse ile oynanan maçta sakatlanan Paris Saint-Germainli (PSG) oyuncular Kylian Mbappe ve Edinson Cavani, bir süre sahalardan uzak kalacak.
PSG Kulübü, Toulouse'u 4-0 yendikleri maçta sağ bacak arka adalesinden sakatlanan Mbappe'nin 4, kalçasından sakatlık yaşayan Cavani'nin ise 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Toulouse karşısında Uruguaylı Cavani 15. dakikada, Fransız Mbappe ise 66. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.