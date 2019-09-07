Psikolog Avcı!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı sadece taktik açıdan değil, mental açıdan da iyi değerlendirmek istiyor. Deneyimli teknik adam, geldiği günden beri futbolcularıyla ayrı ayrı ilgilenirken, milli arada da bu konuşma seanslarını devam ettirecek.



Bir teknik adamdan öte adeta bir psikolog gibi oyuncularına yaklaşan Abdullah Avcı, özellikle yeni transferlerle bir araya geldi ve gelmeye devam edecek. Adriano, Quaresma, Medel, Mustafa, Mirin ve Larin gibi isimlerle yollarını ayırarak takımın çehresini değiştiren Abdullah Avcı, önce geçen seneden kalan daha sonra yeni gelen isimlere terapi uyguladı.



İşe ilk olarak Loris Karius ile başlayan Avcı’nın bu tutumu Alman kaleciyi çok memnun etti. Karius’un yanı sıra, Douglas, Boyd, Pedro, Nkoudou, Elneny, Diaby, ve Ruiz gibi isimlerle de görüşen başarılı antrenör, takımı özellikle mental olarak milli ara sonrasına hazırlayacak. Sezon boyunca futbolcularıyla tek tek görüşerek onlara deyim yerindeyse futbol terapisi uygulayacak olan Abdullah Avcı’nın her bir oyuncusunun yüzünün gülmesi için çaba sarfedeceği bildirildi.