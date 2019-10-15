Psikolog Gustavo!

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Antalyaspor’a karşı 1-0 kaybeden Fenerbahçe’de golde hata yapan Jailson, hatasının farkında. Orta saha oyuncusu olmasına rağmen sezon başında yaşanan stoper sıkıntısı sebebiyle bu bölgeye çekilen 24 yaşındaki futbolcu teknik heyeti fazlasıyla memnun etmişti. Hava topları ve pozisyon almada sıkıntısı olsa da çabukluğu ve top hakimiyeti ile bu açıklarını kapatıyordu.



Ancak son Antalyaspor maçındaki hatası pahalıya mal oldu. Adeta rakibinin koşu yolunu açan ve gole sebebiyet veren Jailson’un bu hatası sonrası sarı-lacivertliler maçı çeviremedi. Maçın ardından hatasının farkında olan Jailson tüm takımdan özür diledi. Jailson halen bu hatanın travmasını yaşıyor. Burada da genç yıldızı toparlamak için devreye Luiz Gustavo girdi. Genç vatandaşının toparlanması için onunla yakından ilgileniyor. Saha dışında sürekli görüşüyor.



Teknik heyet ise bu durumdan oldukça memnun. Jailson’u kaybetmek istemeyen ve ilerleyen haftalarda öğrencisini tekrar kullanmak isteyen teknik direktör Ersun Yanal, Gustavo’nun yardımıyla oyuncunun psikolojik olarak toparlanmasını ve tekrar özgüven kazanmasını bekliyor.



24 yaşındaki Jailson için Gustavo önemli bir figür. 32 yaşındaki Gustavo, Jailson için lider ve rol model bir oyuncu. Bu nedenle Gustavo’nun sözleri Jailson için oldukça değerli ve etkili.