Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi
16.12.2019 - 21:20 | | AA

PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

PSV Kulübü, 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Van Bommel'in görevine son verildiğini duyurdu. Görevde 18 ay kalan Van Bommel'in takımı PSV, ligde Ajax'ın 10 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi PSV'de teknik direktör Mark van Bommel ile yollar ayrıldı. 

PSV Kulübü, 42 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Van Bommel'in görevine son verildiğini duyurdu. 

Van Bommel, geçen yıl Phillip Cocu'nun ayrılarak Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından PSV'nin başına geçmişti. Görevde 18 ay kalan Van Bommel'in çalıştırdığı PSV, bu sezon Eredivisie'de 17 hafta sonunda 31 puan toplayarak lider Ajax'ın 10 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Gümüşdağ: "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse..."
Mehmet Özdilek: "Oyun tam istediğimiz şekilde başladı"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 16. hafta fisktürü

Süper Lig'de 15. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Süper Lig 16. hafta fisktürü

PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

PSV'de Van Bommel dönemi sona erdi

Son dakika - Ümit Özat, NK Celik Zenica ile anlaştı!

Son dakika - Ümit Özat, NK Celik Zenica ile anlaştı!

Severo: "Türk futbolu doğası gereği oldukça zorlu"

Severo: "Türk futbolu doğası gereği oldukça zorlu"

Sıradaki Haber