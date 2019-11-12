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12.11.2019 - 19:00 | | ANKARA (AA)

PTT-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi deplasmanda 3-0 yendi, 8'de 8 yaptı.

PTT-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi. Ligde 8'de 8 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, PTT 5. mağlubiyetini aldı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erhan Alparslan, Ayşim Erginay

PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Dolunay Çetinkaya, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu)

Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Gibbemeyer, Melis Durul, Kim, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Pereira)

Setler: 16-25, 17-25, 13-25

Süre: 75 dakika (25, 25, 25)

Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş: 3-0

Günün diğer maçında Atlasglobal Yeşilyurt evinde Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

 

 

 

 

 

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