12.11.2019 - 19:00 | | ANKARA (AA)
PTT-Eczacıbaşı VitrA: 0-3
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Eczacıbaşı VitrA, PTT'yi deplasmanda 3-0 yendi, 8'de 8 yaptı.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda PTT'yi 3-0 yendi. Ligde 8'de 8 yapan Eczacıbaşı VitrA liderliğini sürdürürken, PTT 5. mağlubiyetini aldı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Erhan Alparslan, Ayşim Erginay
PTT: Leyva, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova, Aslıhan Kılıç (Ceren Önal, Dolunay Çetinkaya, Ezgi Dağdelenler, Yağmur Karaoğlu)
Eczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Gibbemeyer, Melis Durul, Kim, Beyza Arıcı, Lloyd (Simge Aköz, Gamze Kılıç, Pereira)
Setler: 16-25, 17-25, 13-25
Süre: 75 dakika (25, 25, 25)
Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş: 3-0
Günün diğer maçında Atlasglobal Yeşilyurt evinde Beşiktaş'ı 3-0 yendi.