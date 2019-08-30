Quaresma, BeÅŸiktaÅŸ taraftarlarÄ±na veda etti

BeÅŸiktaÅŸ'tan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KasÄ±mpaÅŸa ile 1+1 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalayan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlÄ± taraftarlar iÃ§in veda mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â

Quaresma, sosyal medya hesaplarÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±na yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "BugÃ¼n duygu dolu bir gÃ¼ndÃ¼, bana deÄŸer veren bir kulÃ¼ple sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±m. Fakat bir yandan da Ã¼zgÃ¼nÃ¼m Ã§Ã¼nkÃ¼ daima kalbimde olacak bir kulÃ¼bÃ¼ ve Ã¶zel taraftarlarÄ± geride bÄ±raktÄ±m. Sizi asla unutmayacaÄŸÄ±m, her zaman seveceÄŸim ve saygÄ± duyacaÄŸÄ±m, kalbimde Ã¶zel bir yeriniz olacak." ifadelerini kullandÄ±.

35 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, siyah-beyazlÄ± taraftarlarÄ±n kendisine destek verdiÄŸini aktararak, "BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ±'nÄ±n beni takÄ±mda istememesi sonrasÄ±nda bana destek verdiniz. Sizin gibi taraftarlara sahip olduÄŸum iÃ§in kendimi Ã§ok ÅŸanslÄ± hissediyorum, desteÄŸiniz benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliydi. UmarÄ±m hepiniz beni anlarsÄ±nÄ±z, daima kalbimde olacaksÄ±nÄ±z." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.