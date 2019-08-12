Quaresma için Beşiktaş’ı seçti

CELAL UMUT EREN

Beşiktaş’ın yeni sol beki Pedro Rebocho idolünün peşinden giderek siyah-beyazlı takıma geldi. Fransız ekibi Guingamp’tan transfer edilen 24 yaşındaki Portekizli oyuncu, genç milli takımlarda oynarken kendisine örnek aldığı Ricardo Quaresma ile oynamak için Kartal’ı tercih etti.

U16 takımından itibaren Portekiz’de milli takım seviyesinde top koşturan Rebocho, Quaresma’yı izleyerek kendisine yön çizmeye çalıştı. Genç milli takımlarda hücumcu kanat olarak da görev yapan Portekizli oyuncu, Quaresma’nın stilini örnek olarak ilerledi.



Kariyerinin ilerleyen yıllarında savunmaya geçerek tamamen bir bek oyuncusu olan Rebocho, hücum yönünden hiç vazgeçmedi. Geçen sezon Guingamp, Fransa Ligue 2’ye düşerken resmi maçlarda 12 asiste ulaşan başarılı futbolcu, takımı içerisinde en çok sivrilen isim oldu.

Rebocho bu yönüyle Fransa’da Marsilya ve Lille, İngiltere’de Leicester City ve Watford, İspanya’da Real Betis ve Mallorca gibi önemli takımlar tarafından da istendi. Ancak Quaresma faktörünü bilen 24 yaşındaki sol bek, Beşiktaş’ın teklifini daha cazip buldu.



Öte yandan, Pedro Rebocho’nun tercihini, kısa bir süre önce Hugo Almeida, Manuel Fernandes ve Simao gibi Portekiz Milli Takımı’nın önemli isimlerinin Beşiktaş’ta forma giymesi de etkiledi. Vatandaşlarından İstanbul ve siyah-beyazlı kulüp hakkında bilgiler alan Rebocho’nun en büyük referansı olan Quaresma ile aynı takımda sahaya çıkma fikri oldukça ağır bastı.



Lig maçına çıktı

Guingamp’dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Pedro Rebocho form ve fiziksel açıdan hazır durumda bulunuyor. Genç futbolcu, Fransız ekibiyle hem hazırlık kampını kaçırmadı hem de geçen hafta başlayan Ligue 2’de ilk hafta mücadelesinde sahaya çıktı. Şu anda maç ve antrenman eksiği bulunmayan Portekizli oyuncu, savunmayı oturtmaya çalışan Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı rahatlatacak.