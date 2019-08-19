Quaresma özür diledi

Beşiktaş kafilesi Demir Grup Sivasspor maçı sonrası 00.30’da otobüsle havalimanına giderken, özel uçak saat 03.30’da Sivas’a ulaştı. İstanbul’daki olumsuz hava şartları nedeniyle geciken uçağı uzun süre bekleyen siyah-beyazlılar kendi aralarında özeleştiri yaptı. Oyuncular daha sonra Teknik Direktör Abdullah Avcı’dan farklı yenilgi için özür diledi.

Sabaha karşı 04.30’da İstanbul’a inen takım adına bir konuşma yapan Ricardo Quaresma’nın, “Yediğimiz ilk golde benim de büyük hatam vardı. Daha fazla yardımlaşmamız gerekirdi, ama rakip daha aktif çıktı. Kenarlardan oyun kurarak gol pozisyonları bulabilirdik. Sakatlıklar da oyun sistemimizi etkiledi. Burak Yılmaz’ın eksikliği önemli faktördü” diye konuştuğu kaydedildi.