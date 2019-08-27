Quaresma Porto’ya mı?
Ricardo Quaresma’nın ülkesine dönebileceği ileri sürüldü
Kartal’da yönetim kararıyla kesin olarak gözden çıkarılan Ricardo Quaresma’nın ülkesine dönebileceği ileri sürüldü. Portekiz basını, 35 yaşındaki yıldız futbolcunun eski kulübü Porto’ya dönme ihtimalinin bulunduğunu duyurdu.
A Bola gazetesinde yer alan haberde, Beşiktaş’ın en kısa sürede yollarını ayırmak istediği Quaresma’nın Porto’ya geri dönüş fikrine çok sıcak baktığı savunuldu. Teknik direktör Sergio Conceicao’nun, siyah-beyazlı forma altında geçen sezon Süper Lig’de 26 maça çıkarken 3 gol, 11 asiste imza atan yetenekli futbolcuyu kadrosunda görmek isteyebileceği kaydedildi.
Quaresma 2004-2008 ve 2014-2015 dönemlerinde Porto forması giyerken, 3 kez Portekiz ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Porto ile 1 kez kupa, 2 kez de Süper Kupa kaldıran deneyimli futbolcu, Portekiz ekibinin formasıyla 216 resmi maçta 49 gol, 46 asiste imza attı.