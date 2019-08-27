Quaresma Porto’ya mı?

Kartal’da yönetim kararıyla kesin olarak gözden çıkarılan Ricardo Quaresma’nın ülkesine dönebileceği ileri sürüldü. Portekiz basını, 35 yaşındaki yıldız futbolcunun eski kulübü Porto’ya dönme ihtimalinin bulunduğunu duyurdu.



A Bola gazetesinde yer alan haberde, Beşiktaş’ın en kısa sürede yollarını ayırmak istediği Quaresma’nın Porto’ya geri dönüş fikrine çok sıcak baktığı savunuldu. Teknik direktör Sergio Conceicao’nun, siyah-beyazlı forma altında geçen sezon Süper Lig’de 26 maça çıkarken 3 gol, 11 asiste imza atan yetenekli futbolcuyu kadrosunda görmek isteyebileceği kaydedildi.



Quaresma 2004-2008 ve 2014-2015 dönemlerinde Porto forması giyerken, 3 kez Portekiz ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Porto ile 1 kez kupa, 2 kez de Süper Kupa kaldıran deneyimli futbolcu, Portekiz ekibinin formasıyla 216 resmi maçta 49 gol, 46 asiste imza attı.