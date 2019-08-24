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HaberlerBeşiktaşSon dakika | Quaresma: Takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim
24.08.2019 - 14:42

Son dakika | Quaresma: Takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim

Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta istenmediği konusunda başkan Fikret Orman tarafından bilgilendirildiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başkan Fikret Orman'ın kendisini takımda istemediğini söylediğini ve bu sorunu çözmeye çalıştığını ifade etti.

'İstenmediğim söylendi, konuyu çözmeye çalışıyorum'

Quaresma açıklamasında; "Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." dedi.

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Siyah-beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe ile dün yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

Quaresma'nın yaptığı paylaşım

Son dakika | Quaresma: Takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim

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