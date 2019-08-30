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30.08.2019 - 09:38| Fanatik

Quaresma'nın alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli yıldız, yıllık 1.5 milyon euro artı bonus kazanacak.

Quaresma'nın alacağı yıllık ücret belli oldu

Kasımpaşa'da futbol hayatını sürdürecek Quaresma'nın kazanacağı yıllık ücret belli oldu.

Beşiktaş’ta yıllık 2.1 milyon euro kazanan Kasımpaşa’dan ise yıllık 1.5 milyon euro artı bonuslar kazanacak. Quaresma, Kasımpaşa’da 17 numaralı formayı giyecek.

Başarılı oyuncu, Kasımpaşa’ya imza attığı için mutlu olduğunu belirterek, “İstanbul’da kaldığım için mutluyum. Kasımpaşa çok güzel yönetilen bir kulüp” dedi.

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