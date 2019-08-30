Quaresma'nın alacağı yıllık ücret belli oldu

Kasımpaşa'da futbol hayatını sürdürecek Quaresma'nın kazanacağı yıllık ücret belli oldu.

Beşiktaş’ta yıllık 2.1 milyon euro kazanan Kasımpaşa’dan ise yıllık 1.5 milyon euro artı bonuslar kazanacak. Quaresma, Kasımpaşa’da 17 numaralı formayı giyecek.

Başarılı oyuncu, Kasımpaşa’ya imza attığı için mutlu olduğunu belirterek, “İstanbul’da kaldığım için mutluyum. Kasımpaşa çok güzel yönetilen bir kulüp” dedi.