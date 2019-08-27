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27.08.2019 - 07:09| FANATİK

Quaresma'ya Başakşehir talip oldu!

Beşiktaş’ta iki dönemde toplamda 8. sezonunu geçiren Ricardo Quaresma’yla Beşiktaş’ın yolları, ikinci kez ayrılıyor...

35 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takım arayışlarına başlamıştı.

Bu hafta içerisinde düzenleyeceği basın toplantısıyla görüşlerini paylaşması beklenen Q7’yle, Başakşehir’in ilgilendiği konuşuluyor. Yönetimin sözleşmesini karşılıklı olarak fesh etmeye hazırlandığı deneyimli futbolcunun da kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Yıldız futbolcunun Türkiye’den bir takıma gitmesini engellemek isteyen yönetimin, Başakşehir’in ilgisi sonrasında Q7’nin fesih anlaşmasına, ‘Türkiye’den başka takıma giderse tazminat öder’ maddesi koydurmayı planladığı öğrenildi.

Quaresmaya Başakşehir talip oldu

 

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