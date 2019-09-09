Radamel Falcao formaya hazır

Galatasaray’ın flaş transferi Radamel Falcao’nun fizik açıdan beklenenden hazır olması teknik heyet tarafından büyük mutlulukla karşılandı.



Fransa’da bu sezon Monaco formasıyla ligde görev yapmayan 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldızın buna karşın hazır olduğu ve Teknik Direktör Fatih Terim’in, tecrübeli futbolcuya hemen şans vermeyi planladığı bildirildi. Falcao’nun Kasımpaşa maçıyla beraber sahne alacağı bildirildi.



Galatasaray taraftarının Radamel Falcao beklentisi de böylece karşılık bulmuş olacak. Galatasaray ile Kasımpaşa arasındaki maçın cuma günü olmasına karşın taraftarların müsabakaya yoğun ilgi göstermesi ve Falco’nun sarı-kırmızılı formayla ilk maçını kaçırmaması bekleniyor. Yeni transferlerden Lemina da orta sahadaki eksikler yüzünden Kasımpaşa karşılaşmasında formayı sırtına geçirecek.