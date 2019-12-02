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02.12.2019 - 12:50 | | TAKVİM

Radamel Falcao için bomba iddia

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 aydan uzun bir süredir formasından uzak kalan Radamel Falcao hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Usta spor yorumcusu Levent Tüzemen, A Spor'da çıktığı programda Falcao'nun devre arasında takımdan ayrılabileceğini iddia etti.

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için Levent Tüzemen'den A Spor'da dikkat çekici bir yorum geldi.

Tüzemen, Falcao'nun MLS'e transfer ihtimali olduğunu ve Kolombiyalı golcünün 2. yarıda sahalara dönme ihtimalinin yüksek olduğunu kaydeden Tüzemen, "Falcao bence ikinci yarıda döner ama burada mı döner, ABD'de de mi döner, onu bilemiyorum." dedi.

Radamel Falcao'nun adı uzun süredir David Beckham'ın yeni açacağı Inter Miami takımıyla anılıyordu.

Radamel Falcao için bomba iddia

Radamel Falcao için bomba iddia

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