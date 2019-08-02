Radamel Falcao için şok iddia! Çin'e gidiyor...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın kadrosuna katmayı çok istediği dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sky Sport muhabiri Fabrizio Romano, Falcao ile Galatasaray’ın anlaşamadığını yazdı. Kolombiyalı golcünün, sarı-kırmızlı takımla anlaşma sağlayamadığı ve şu anda ocak ayına kadar Monaco’da kalacağı belirtildi.

Tecrübeli forvetin, ocak ayı itibariyle Çin Süper Ligi’ne gitmeyi düşündüğü ifade edildi. Şimdiden Falcao cephesinde Çin kulüpleriyle görüşmelerin olduğu ve araştırmaların hızlıca yapılacağı aktarıldı. Falcao’nun, devre arasına dönemine kadar Monaco’da forma giyeceği dile getirildi.