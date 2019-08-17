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Haberler GalatasarayRadamel Falcao maç öncesi sakatlandı!
17.08.2019 - 20:25| DHA

Radamel Falcao maç öncesi sakatlandı!

Monaco, Radamel Falcao'nun idmanda sakatlık yaşadığı için Metz maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.

Radamel Falcao maç öncesi sakatlandı!

Fransa Ligue 1'in ikinci haftasında Monaco'nun Metz ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Radamel Falcao yer almadı.

Monaco Kulübü'nden yapılan açıklamada, oyuncunun antrenmanda bir sakatlık geçirdiği ve sakatlığından dolayı maçın kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.

Galatasaray adına Falcao'nun transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, Falcao'nun Monaco forması ile Metz karşısına çıkacağını ve bu maçtan sonra da oyuncunun transferinin netleşeceğini söylemişti.

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