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HaberlerGalatasarayRadamel Falcao'dan sarı-kırmızı paylaşım!
23.08.2019 - 07:52

Radamel Falcao'dan sarı-kırmızı paylaşım!

Galatasaray'ın transferini bir türlü bitiremediği Radamel Falcao'dan bir paylaşım daha geldi. Kolombiyalı'nın Instagram hikayesindeki sarı kırmızı bayrak ise dikkat çekti.

Radamel Falcao'dan sarı-kırmızı paylaşım!

Galatasaray taraftarı heyecanla her akşam 19.05'ten bir Radamel Falcao açıklaması bekliyor ancak transfer hala sonlandırılamadı.

33 yaşındaki yıldız forvet ise yaptığı paylaşımlarla heyecan yaratıyor. Son yaptığı paylaımda sarı kırmızı bayrak bulunan Falcao için Fransız L'Equipe'ten de bir iddia geldi.

L'Equipe, bu paylaşımın Galatasaray'a bir mesaj olduğunu belirtip, taraflar arasında bir görüşme daha yapılacağını yazdı.

Radamel Falcaodan sarı-kırmızı paylaşım

 

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