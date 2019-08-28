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28.08.2019 - 10:29| ANKARA (AA)

Rafael Nadal ikinci tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler dünya 2 numarası Rafael Nadal üst tura kaldı.

Rafael Nadal ikinci tura yükseldi

ABD'nin New York kentinde devam eden sezonun son grand slam turnuvasını daha önce 3 kez kazanan İspanyol Nadal, ilk turda Avustralyalı John Millman ile karşılaştı.

Nadal, dünya klasmanının 60. basamağındaki rakibini 2 saat 8 dakikada biten mücadelede 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Rafael Nadal, ikinci turda yine Avustralyalı Thanasi Kokkinakis ile eşleşti.

Thiem ve Stephens'ten erken veda

Tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, tek kadınlanda ise ABD'li Sloane Stephens, sürpriz sonuçlarla turnuvaya erken veda etti.

Dünya klasmanının 4 numarası Thiem, 87 numaralı seribaşı İtalyan Thomas Fabbiano'ya 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı.

Tek kadınlar kategorisinde de sürpriz sonuç yaşandı. 2017'deki ABD Açık'tan zaferle ayrılan turnuvanın 11 numaralı seribaşı Sloane Stephens, dünya klasmanında 127. sırada yer alan Rus Anna Kalinskaya'ya 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olarak ikinci tura kalma başarısı gösteremedi.

Öte yandan, 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ise zorlandığı mücadelede ABD'li Nicole Gibbs'i 6-3, 3-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti. Kariyerinde birer Wimbledon ve Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Halep, ikinci turda bir başka ABD'li Taylor Townsend ile karşılaşacak.

 

 

 

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