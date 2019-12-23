Rakamlar öyle demiyor!

Göztepe deplasmanında rakibe boyun eğen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, daha önceki futbolcu eleştirilerinin aksine, bu kez farklı noktalara gitti. Oyuncularının performansından memnun kaldığını dile getiren sarı-kırmızılıların patronu, saha içine bakıldığında hakemi ön plana çıkardı, Serkan Tokat’ı “kalibresiz” olarak değerlendirdi.



Tecrübeli teknik adam, gol atmak için her yolu denediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söylerken, rakamlar bunun farklı bir fotoğrafı ortaya çıkardı. Galatasaray 12 kez gol girişiminde bulunurken, Göztepe 14 kez kaleyi yokladı. Galatasaray, 12 şuttan sadece 1 kez o da Falco ile hedefi bulabildi. Gol bile rakibi Gassama’ya çarpan topla oldu. Göztepe ise 6 kez isabetli şut çekti. Üstelik İzmir ekibinde serdar Gürler’in bir topu da direkten döndü.

Galatasaray 9 faul yapıp 2 sarı kart görürken, Göztepe 6 kez faul yapıp, 4 kez sarı kart gördü.



Terim, hakem Serkan Tokat’ın oyun dakikalarından eksilttiğini söyledi. Ancak Tokat, maçın sonuna 6 dakika ekledi.