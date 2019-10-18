Rakiplerde Nando de Colo korkusu

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

THY Euroleague’de 2019-2020 sezonu başlarken, heyecan yeniden sahne aldı. İlk 3 haftanın geçildiği zorlu turnuvada, takımlara özel anketler yapıldı. Bu sezon 2 takım daha eklenip, 18 takımla oynanan ligde, takım kaptanlarına anketler yapıldı.

Anketler arasında 18 takım kaptanının verdiği cevaplarda Fenerbahçe Beko’nun flaş oyuncusu Nando De Colo ile ilgili ilginç bir sonuç çıktı. Son oynanan Baskonia mücadelesinde 39 sayı atarak Euroleague’deki rekorunu kıran De Colo, takımlar arasında en çok çekinilen isim oldu.

Karşılaşması en zor rakip olarak gösterilen Fransız yıldızı, Real Madrid’den Facundo Campazzo ve Anadolu Efes’ten Bryant Dunston izledi.