Rami: TakÄ±mÄ±mla beraber savaÅŸmak istiyorum

FenerbahÃ§e'nin yeni transferlerinden Adil Rami, sarÄ±-lacivertli takÄ±mla ÅŸampiyonluk yaÅŸamak istediÄŸini sÃ¶yledi

FBTV'ye aÃ§Ä±klamada bulunan FransÄ±z futbolcu, FenerbahÃ§e'de olmanÄ±n gurur ve mutluluÄŸunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "TÃ¼m takÄ±mdan memnunum. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z gayet yoÄŸun bir ÅŸekilde ilerliyor. Buradaki atmosferi beÄŸendiÄŸimi ifade edebilirim. Åžu anda maÃ§ oynamayÄ± Ã¶zlemiÅŸ bir durumdayÄ±m. En yakÄ±n sÃ¼rede formumu almak istiyorum." diye konuÅŸtu.

FenerbahÃ§e'nin sahasÄ±nda Trabzonspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± maÃ§taki atmosfere deÄŸinen Adil Rami, "Trabzonspor maÃ§Ä±nda oynayamadÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ idman halindeydim. Buraya 10 sene Ã¶nce de gelmiÅŸtim. Buradaki atmosferi gayet iyi biliyorum. Buradaki maÃ§ta harika bir atmosfer vardÄ±. TaraftarÄ±n oluÅŸturduÄŸu ambiyans sÃ¼perdi. Ben de takÄ±mÄ±mla beraber sahada savaÅŸmak adÄ±na sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum." ifadelerini kullandÄ±.

BrezilyalÄ± futbolcu Luiz Gustavo'nun transferinden duyduÄŸu mutluluÄŸu dile getiren Adil Rami, "Onunla tekrar burada olmak Ã§ok bÃ¼yÃ¼k mutluluk verici. Daha Ã¶nce de beraber oynamÄ±ÅŸtÄ±k. Åžu an beraber savaÅŸ vereceÄŸimiz iÃ§in gayet mutluyum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DoÄŸal ve eÄŸlenceli bir karaktere sahip olduÄŸunu aktaran FransÄ±z futbolcu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â "Ben doÄŸallÄ±ktan yanayÄ±m. Bu eÄŸlenceli kiÅŸiliÄŸin de takÄ±ma pozitiflik vereceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Tabii ki saha iÃ§erisinde daha farklÄ± bir insan olabiliyorum. Bir nevi baÅŸka bir insana dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yorum. Daha gaddar, daha defansif kimliÄŸimi ortaya Ã§Ä±karan bir kostÃ¼m giyiyorum ve sahada bu ÅŸekilde devam etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum."Â

Adil Rami, Ä°stanbul'u fazla gezme fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, "GÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m kadarÄ±yla harika bir ÅŸehirdeyim. Ä°stanbul'da bulunuyorum ve bu takÄ±ma hizmet etmek istiyorum. Sahada iyi bir ÅŸekilde oynayÄ±p FenerbahÃ§e ile ÅŸampiyonluk yaÅŸamak istiyorum." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.

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