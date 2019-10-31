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HaberlerFenerbahçeRami yine yetersiz kaldı
31.10.2019 - 09:02 |

Rami yine yetersiz kaldı

Adil Rami, Fenerbahçe’de ilk kez Ankaragücü maçında 11’de oynamıştı. Kupada Tarsus'a karşı da forma giyen Fransız stoperin performansı yine yetersiz kaldı.

Rami yine yetersiz kaldı

Fransız savunmacı peş peşe yaptığı hatalar nedeniyle ikinci yarıya çıkamadan kulübeye çekilmişti. Ersun Yanal, dün Tarsus karşısında öğrencisine bir şans daha verdi. Tecrübeli stoper yine büyük hayal kırıklığı yarattı. Önemli pas hataları yapan Rami, Tarsus’un golünden önce Altay ile anlaşmazlığa düştü. 33 yaşındaki oyuncu, sakatlandığı için 61. dakikada yerini Zanka’ya bıraktı.

 

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