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28.11.2019 - 16:20 | | Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Rami’den ayrılık açıklaması: Ocak'ta gitmeyeceğim

Sarı-lacivertli takımda bu sezon ligde sadece 45 dakika oynayan Adil Rami, ayrılacağı yönündeki haberleri kabul etmedi, ocak ayında gitmeyeceğini belirtti.

Fenerbahçe’de bu sezon transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve bir türlü form tutamayan Adil Rami, hakkında çıkan ayrılık iddialarına açıklık getirdi. Fransız stoper, RMC Sport’a yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de yazılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

RMC Sport’un ulaştığı 33 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe kulübünün böyle bir kararının olmadığı ve ocak ayında ayrılmayacağını yineledi. Deneyimli oyuncu, sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiğini vurgulayarak, haberlerle ilgilenmediğini ifade etti.

Rami’den ayrılık açıklaması: Ocakta gitmeyeceğim

Rami’den ayrılık açıklaması: Ocakta gitmeyeceğim

 

 

 

 

 

 

 

 

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