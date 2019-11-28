Rami’den ayrılık açıklaması: Ocak'ta gitmeyeceğim

Fenerbahçe’de bu sezon transfer döneminin son günlerinde takıma katılan ve bir türlü form tutamayan Adil Rami, hakkında çıkan ayrılık iddialarına açıklık getirdi. Fransız stoper, RMC Sport’a yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de yazılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

RMC Sport’un ulaştığı 33 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe kulübünün böyle bir kararının olmadığı ve ocak ayında ayrılmayacağını yineledi. Deneyimli oyuncu, sözleşmesinin sezon sonuna kadar devam ettiğini vurgulayarak, haberlerle ilgilenmediğini ifade etti.