Rami’den garanti

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Adil Rami’den yönetime özel bir garanti geldi.



Tecrübeli stoperin son dönemde saha dışı ve magazin medyasındaki haberleri ile gündemde olması sarı-lacivertlilerde en başta tedirginlik yarattı.

Fransız yıldızın tecrübesi ve kalitesi ile ilgili bir soru işaret bulunmasa da bu tip haberlerin medyada fazlasıyla yer alması başlangıçta transfere sıcak bakılmamasına neden oldu.



Ancak Rami, sarı-lacivertli yetkililerle yaptığı görüşmede her türlü konuda garanti verdi ve tamamen futbola konsantre olduğunu ifade etti. Damien Comolli’nin uzun süredir tanıdığı isme onay vermesi de belirleyici faktörlerden biri oldu. Bu sezon şampiyonluk mücadelesinde fazla problem yaşamak istemeyen Fenerbahçe, deneyimli futbolcunun bu sözü ve futbola konsantre hali sonrası kalan son adaylar içinden Rami’yi tercih etti. Rami de daha ilk antrenmanda uyum sorunu olmadığını gösterdi.

Kısa sürede takımla kaynaşan 32 yaşındaki savunmacının fiziksel performansı da beklenenin üzerinde çıktı.