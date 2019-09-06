Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerRamil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu
06.09.2019 - 22:18

Ramil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu

Milli sporcu Ramil Guliyev, Elmas Lig 200 metre yarışında 2'nci oldu.

Ramil Guliyev, Brüksel'de 2'nci oldu

Milli sporcu Ramil Guliyev, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından düzenlenen Elmas Lig'in 14. ve son ayağındaki 200 metre yarışında 2'nci oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen sezonun final etabında erkekler 200 metrede piste çıkan Ramil Guliyev, 19.86 saniyeyle ABD'li Noah Lyles'ın (19.74) arkasında 2'nci sırayı aldı.

Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil'in sezonun kendi adına en iyi derecesini koştuğu yarışta Kanadalı Andre de Grasse da 19.87'lik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.

Ramil Guliyev, Brükselde 2nci oldu

    Garry Rodrigues rolleri değiştirdi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TFF'den 19.05 açıklaması!

    TFF'den 19.05 açıklaması!

    Zeki Çelik: "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama..."

    Zeki Çelik: "Kağıt üstünde zayıf gözüküyorlar ama..."

    Şenol Güneş'ten Fatih Terim ve Ozan Tufan açıklaması!

    Şenol Güneş'ten Fatih Terim ve Ozan Tufan açıklaması!

    Koldo Alvarez: "Türkiye gruptan çıkabileceğini..."

    Koldo Alvarez: "Türkiye gruptan çıkabileceğini..."

    Sıradaki Haber