Ramil Guliyev: Bu seneki en büyük hedefim unvanımı korumak

Milli atlet Ramil Guliyev, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 2017'de İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen erkekler 200 metre yarışında birinci olarak Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonası tarihindeki ilk altın madalyasını kazandıran, 2018'de de Avrupa şampiyonluğuna uzanan Ramil Guliyev, 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi, Rusya'nın başkenti Moskova'da kampa girdi. Moskova'daki başarılı kamp sonrası yurda dönen milli atlet, İstanbul Havalimanı'nda DHA'nın sorularını yanıtladı.

"HAZIRLIKLAR ÇOK İYİ GEÇTİ"

29 yaşındaki milli atlet Ramil Guliyev, 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi hazırlık kampının çok iyi geçtiğini belirterek, "Dünya Şampiyonası öncesi 4 maç kaldı. İnşallah da 20-21'inde Bursa'da Olimpiyat Stadı'nda, Süper Lig final yarışında yarışacağız Fenerbahçe Kulübü adına. İnşallah da güzel dereceyle sezonu Türkiye'de kapatırız. Ondan sonra Diamond League yarışlarının son kademesi Paris kalıyor. Bir de final yarışı var, Brüksel'de. Sonrasında da Avrupa-Amerika maçı var, orada yarışacağız ve sezonun en önemli yarışında Dünya Şampiyonası'nda bulunacağız" diye konuştu.

"BU SENEKİ EN BÜYÜK HEDEFİM UNVANIMI KORUMAK"

Bu seneki en büyük hedefinin dünya şampiyonu unvanını korumak olduğunu vurgulayan başarılı sporcu, "İnşallah elimizden geleni yapacağız. En büyük hedefimiz o. Hazırlıklar da iyi geçti Moskova'da. Hava biraz soğuktu ama şükür ki iyi idman yapabildik. Çalışmalarımız çok iyi oldu. Yavaşa yavaş son yarışlarını da yarışıp Dünya Şampiyonası'na katılacağız" dedi.

"SON HAZIRLIKLARI ANTALYA'DA YAPACAĞIZ"

Dünya Şampiyonası'nın Doha'da olacağını hatırlatan Guliyev, "Ondan öncesi Antalya kampında bulunacağız. Antalya'da devam edeceğiz ve son hazırlıkları orada yapacağız. İstanbul'da oturduğum için birkaç gün İstanbul'da bulunacağım, sonrasında da yolculuğa devam" şeklinde konuştu.

"EŞİMLE BİRBİRİMİZE ÇOK İYİ DESTEK OLUYORUZ"

2012 Londra Olimpiyatları'nda 800 metre finalinde gümüş madalya kazanan 28 yaşındaki Rus atlet Ekaterina Zavialova ile 19 Temmuz'da İstanbul'da dünyaevine giren Ramil Guliyev, eşinin de sporcu olması nedeniyle birbirlerini çok iyi anladıklarını dile getirdi. Guliyev, "Aynı işi yaptığımız için anlatmaya gerek yok, birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Yorgun geldiğimizde eve, görüyorsun ki yorgun gelmiş, ev işlerini kendin yapıyorsun. Yoruldun mu diye bir konu yok. Her durumunu anlıyorsun. Çok güzel destekle bu sporu yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE POTANSİYEL ÇOK BÜYÜK"

Atletizmde Türkiye'nin potansiyeli hakkında da değerlendirmelerde bulunan şampiyon atlet, "Türkiye'de potansiyel çok büyük bütün sporlarda. Gençler güzel dereceler almaya başladı. Bu daha başlangıç, daha büyük şeyler de yapılacak. O gençleri 2024 Olimpiyatları'nda göreceğiz kesinlikle. Bu sezon zaten kim ne yapabilir, gösterecek. Potansiyelimiz çok büyük. Çocuklara diğer yarışlarda başarılar diliyorum. İnansınlar ve yapsınlar. Spor çok güzel bir duygu. Başka bir şeyle alamazsın, çok çalışmayla bu iş olur" dedi.

ZAVIALOVA: ONUN İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Ramil Guliyev'in eşi Ekaterina Zavialova ise yaptığı açıklamada, "Çok çalıştık bu sezon. Büyük bir çalışma oldu. İnşallah güzel bir dereceyle orada yarışacağız. Ben de elimden geleni yapacağım. Bütün desteği vereceğim. Aile desteği iyi olur, inşallah iyi bir dereceyle o yarışı bitiririz. Bir sporcu olduğum için iç sorunları ben biliyorum. Çok hızlı şekilde birbirimizi anlıyoruz. Çok rahat anlıyoruz ve ondan dolayı da büyük bir destek verebiliyoruz" diye konuştu.