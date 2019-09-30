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30.09.2019 - 21:16 | | AA

Ramil Guliyev finalde

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Ramil Guliyev erkekler 200 metrede 2. olarka finale yükseldi.

Ramil Guliyev finalde

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi. 

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı. 

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 22.40'da finalde koşacak.

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