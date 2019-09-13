Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeRami'nin durumu belirsiz
13.09.2019 - 07:44 | | Fanatik

Rami'nin durumu belirsiz

Önceki günkü idmanda takıma katılan ancak antrenmanı yarıda bırakan Adil Rami'nin Alanyaspor deplasmanında kadroya girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sakatlığı sebebiyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Adil Rami, önceki günkü idmanda takıma katılmış ancak antrenmanı yarıda bırakmıştı. Sağlık ekibinin çok dikkatli bir şekilde tam olarak hazır hale gelmesini beklediği Rami’nin, Alanyaspor deplasmanında kadroya girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Tecrübeli stoperin kesin durumunun, pazar gününe kadar netlik kazanacağı konuşuluyor.

Raminin durumu belirsiz

Raminin durumu belirsiz

Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

6 ayda hızlı değişim!

6 ayda hızlı değişim!

Ve sahne Falcao’nun

Ve sahne Falcao’nun

İyi puan yetmez!

İyi puan yetmez!

Ronaldo’nun hedefi Pele

Ronaldo’nun hedefi Pele

Sıradaki Haber