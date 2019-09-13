Rami'nin durumu belirsiz

Sakatlığı sebebiyle henüz tam olarak takımla çalışmalara başlayamayan Adil Rami, önceki günkü idmanda takıma katılmış ancak antrenmanı yarıda bırakmıştı. Sağlık ekibinin çok dikkatli bir şekilde tam olarak hazır hale gelmesini beklediği Rami’nin, Alanyaspor deplasmanında kadroya girip girmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Tecrübeli stoperin kesin durumunun, pazar gününe kadar netlik kazanacağı konuşuluyor.