Rami’ye özel program

Yeni transferlerden Adil Rami, sezon başı kampından eksik kaldığı için özel bir programa tabii tutuluyor. Fransız stoper, Marsilya’da kadro dışı olduğu için takım çalışmalarını kaçırmıştı. Şu anda teknik heyetin gözetiminde adeta izinsiz çalışan 33 yaşındaki savunmacı, açıklarını kapatmak istiyor.

Alanyaspor maçında da riske edilmeyecek Rami’nin 5. haftadaki Ankaragücü maçıyla formayı alması hedefleniyor.