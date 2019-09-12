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HaberlerFenerbahçeRami’ye özel program
12.09.2019 - 08:00

Rami’ye özel program

Yeni transferlerden Adil Rami özel bir programa tabii tutuluyor.

Rami’ye özel program

Yeni transferlerden Adil Rami, sezon başı kampından eksik kaldığı için özel bir programa tabii tutuluyor. Fransız stoper, Marsilya’da kadro dışı olduğu için takım çalışmalarını kaçırmıştı. Şu anda teknik heyetin gözetiminde adeta izinsiz çalışan 33 yaşındaki savunmacı, açıklarını kapatmak istiyor.
Alanyaspor maçında da riske edilmeyecek Rami’nin 5. haftadaki Ankaragücü maçıyla formayı alması hedefleniyor.

Rami’ye özel program

Anadolu Efes: 100 - Zalgiris Kaunas: 98
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