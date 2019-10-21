Ramos: Galatasaray maçını çıkış olarak görüyoruz

Skorer - Real Madrid kaptanı Ramos ve teknik direktör Zinedine Zidane Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli bir takım olduklarını vurgulayan ünlü savunmacı, "Yarın kazanmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Bu maçı çıkış olarak görüyoruz. Kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz. Biz sonuçları düzeltmeye yönelik oynamalıyız. Ayrıca hatalarımızdan ders alıp yanlışlarımızı düzeltmeliyiz. Sonuçlara bağlı olarak teknik direktör isimleri geçiyor. Yaptıklarından dolayı teknik direktörümüz Zidane'a saygı duyulması gerekiyor" dedi.

"Hata yapma lüksümüz yok"

Teknik direktör Zidane ise şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladık. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. 18 yıldır burada çalışıyorum. Baskılı ortamda oynamaya alışkınız. Konuşulanlar elbette beni rahatsız ediyor. Ancak sakin kalıp elimden geleni yapacağım. Biz Real Madridiz. Hata yapma lüksümüz yok. Herkesten çok oyuncularımız kazanmak istiyor. Hepimiz yüksek motivasyonluyuz."